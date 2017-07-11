Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства на трассе Ростов - Таганрог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на трассе Ростов - Таганрог. Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Галина Гагалаева.

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), на месте происшествия работают следователи", - сообщила собеседник агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, неизвестный на трассе Ростов - Таганрог несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина был госпитализирован.

Полицейским понадобилось менее двух часов, чтобы задержать подозреваемого. Его задержали на пересечении улиц Таганрогской и Оганова.