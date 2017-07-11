В Самарской области машина наехала на детей на обочине трассы

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САМАРА, 11 июля. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще один госпитализирован в результате наезда легкового автомобиля на группу детей, торговавших ягодами на обочине федеральной трассы в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
"Сегодня около 14:00 мск на 923-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" автомобиль "Лада Калина" во время движения съехал на обочину, где стояла группа детей, продававших собранные ягоды. В результате наезда девятилетний мальчик скончался на месте, еще один ребенок, девочка, доставлена в больницу с различными травмами", - сообщили в пресс-службе.
Возраст госпитализированной девочки в пресс-службе уточнить не смогли. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля мог заснуть за рулем. Обстоятельства ДТП уточняются. Полиция проводит проверку.