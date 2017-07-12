Гособвинение запросит сроки наказания для подсудимых по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Гособвинение в среду запросит сроки наказания для пятерых подсудимых, признанных ранее присяжными виновными в убийстве политика Бориса Немцова. Заседание пройдет в Московском окружном военном суде. Также относительно наказания выскажутся адвокаты и сами подсудимые, после чего судья Юрий Житников удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

29 июня коллегия присяжных заседателей признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и незаконном обороте оружия, совершенные в составе организованной группы. По мнению народных судей, никто из подсудимых не заслуживает снисхождения и теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как пояснила ранее ТАСС прокурор Мария Семененко, данный квалифицирующий признак подразумевает совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для этого. "В соответствии с законом все участники организованной группы несут уголовную ответственность за участие, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Другими словами, в убийстве Немцова признаны виновными все подсудимые, хотя исполнитель преступления только Дадаев. С учетом того, что они признаны виновными в совершении преступления в составе организованной группы, нести ответственность за убийство будут все солидарно, то же самое касается и эпизода с оружием", - сказала она.

Вердикт присяжных, считают адвокаты подсудимых, был вынесен с грубыми нарушениями. Однако на данной стадии закон не позволяет им ставить под сомнение решение народных судей. Оспорить вердикт защитники смогут теперь только в апелляционной инстанции Верховного суда России. Адвокаты уже заявили, что при любом приговоре подадут апелляционную жалобу.

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пятерых подозреваемый, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв. В ходе предварительного следствия были проведены 35 экспертиз, еще три были назначены судьей по ходатайству гособвинения уже в рамках судебного разбирательства. Это различные генетические, баллистические, видео-технические, медицинские и другие экспертизы.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.