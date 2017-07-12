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На Днепровской набережной Киева произошла перестрелка

Происшествия
12 июля, 5:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

В результате происшествия ранен один человек

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. В результате стрельбы на Днепровской набережной Киева, которая произошла этой ночью, один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает агентство УНН.

"По горячим следам задержан нападающий. Один человек с серьезными ранениями от травматического оружия срочно госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным агентства, на месте инцидента работает полиция и скорая, выехала оперативная группа.

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