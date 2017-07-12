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Состояние трех пострадавших при пожаре в ТРЦ "РИО" в Москве остается тяжелым

Происшествия
12 июля, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Состояние еще 11 человек, находящихся в больницах, оценивается врачами как средней и легкой степени тяжести, сообщил ТАСС источник

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Четырнадцать человек, пострадавшие при пожаре в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе на севере-востоке Москвы, остаются в больницах, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах столицы.

"На лечении в больницах по-прежнему находятся 14 человек, трое из них из в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сказал источник.

В здании ТРЦ на Дмитровском шоссе, 163а во второй половине дня 10 июля произошло возгорание в текстильном магазине на минус первом этаже. Пострадали 18 человек, 14 из них были госпитализированы. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На территории ТРЦ находились порядка 3 тыс. человек, которые были оперативно эвакуированы.

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