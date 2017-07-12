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Бывший полицейский признался, что застрелил жену после ссор и расставания

Происшествия
12 июля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции, застреливший супругу и ранивший тестя в Ростовской области, признал свою вину и сообщил, что причиной стали долгие ссоры с супругой. Об этом сообщили в СК РФ, отметив, что следствие ходатайствует о его аресте.

По версии следствия, 11 июля около 17:30 мск на трассе Ростов - Таганрог подозреваемый - 39-летний Сергей Кадацкий - из автомобиля Hyundai Elantra выстрелил несколько раз в находившихся в автомобиле Hyundai Solaris мужчину и его дочь. В результате женщина скончалась, мужчина доставлен в больницу находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Была проведена операция, но он до сих пор находится в тяжелом состоянии, угроза жизни пока сохраняется", - сказал собеседник агентства. В больнице отказались комментировать состояние пострадавшего .

Подозреваемый оказался супругом погибшей женщины, выяснилось, что он проходил службу в ГУ МВД по Ростовской области, а накануне трагедии был уволен.

"В кратчайшие сроки Кадацкий был задержан и доставлен к следователю регионального СК. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно", - сообщили в СК. В день происшествия, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по трассе, он дождался их появления, достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в сторону потерпевших. После того как их машина остановилась, Кадацкий выстрелил в потерпевшего мужчину из травматического пистолета еще несколько раз, а затем скрылся и выбросил оружие.

В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли улики, в том числе оружие преступления. Следствие назначило судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, криминалистические экспертизы. В ближайшее время следователь направит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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