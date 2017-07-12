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В Астраханской области ребенок впал в кому после падения на него футбольных ворот

Происшествия
12 июля, 9:14 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 12, июля. /ТАСС

В СК сообщили, что металлические ворота на детской спортивной площадке не были закреплены

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АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту падения футбольных ворот на восьмилетнего ребенка в Астраханской области. Мальчик находится в коме, сообщили в среду в СУ СК РФ по региону.

"Установлено, что 10 июля 2017 года группа несовершеннолетних играла в футбол на детской спортивной площадке в селе Джанай. Во время игры на одного из детей упали незакрепленные в грунте металлические футбольные ворота. В результате восьмилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме", - уточнили в управлении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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