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СК ведет проверку по некачественному расследованию дела о зарплатах в Нижнем Тагиле

Происшествия
12 июля, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

На время проверки принято решение об отстранении от от исполнения обязанностей руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области

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© ТАСС/Геннадий Хамельянин

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России начал служебную проверку по факту ненадлежащего расследования уголовного дела о невыплате зарплат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) работникам ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", - сообщила представитель СК.

Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверочных мероприятий. "На время проведения проверки принято решение об отстранении от исполнения обязанностей руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области", - добавила Петренко.

По данным следствия, задолженность на предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 года по январь 2017 года.

Представитель СК подчеркнула, что "защита конституционных прав граждан, одним из которых является право на вознаграждение за труд, считается одним из приоритетов в работе Следственного комитета". "Недопустима ситуация, при которой реализация данного права кем-либо ограничивается, а на его восстановление уходит столь длительное время. В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело и будут приняты кадровые решения", - подчеркнула представитель СК.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались президенту, что им отказываются платить зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится президент. Выплаты начались на днях после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку.

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