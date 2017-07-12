Во время акций протеста в Гамбурге арестовали двух россиян

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БЕРЛИН, 12 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Двух граждан РФ арестовали в Гамбурге во время акций протеста на фоне саммита G20, один из них обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.
"В связи с беспорядками во время саммита G20 были задержаны два гражданина России. Речь идет о жителях Москвы в возрасте 20 и 30 лет. 20-летнего обвиняют в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление полицейским. 30-летнего обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и насильственном сопротивлении. Обвиняемые закидывали полицейских стеклянными бутылками", - сказала Фромбах.
Во время беспорядков в Гамубрге во время саммита G20 были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских.