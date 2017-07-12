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Во время акций протеста в Гамбурге арестовали двух россиян

Происшествия
12 июля, 11:34 дата обновления: 12 июля, 11:49 UTC+3

Одного из них обвиняют в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским, другого - в нанесении тяжких телесных повреждений и насильственном сопротивлении

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Материал из 1 страницы
© EPA/LUKAS BARTH

БЕРЛИН, 12 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Двух граждан РФ арестовали в Гамбурге во время акций протеста на фоне саммита G20, один из них обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

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"В связи с беспорядками во время саммита G20 были задержаны два гражданина России. Речь идет о жителях Москвы в возрасте 20 и 30 лет. 20-летнего обвиняют в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление полицейским. 30-летнего обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и насильственном сопротивлении. Обвиняемые закидывали полицейских стеклянными бутылками", - сказала Фромбах.

По ее словам, россияне сейчас находятся в камере следственного изолятора. "Cудебный процесс будет вестись в Гамбурге", - сообщила представитель прокуратуры.

Во время беспорядков в Гамубрге во время саммита G20 были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских.

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