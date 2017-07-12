В промзоне в Новой Москве обнаружены три пушки, боевая машина и снаряды времен ВОВ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Три пушки времен Великой Отечественной войны, боевая машина десанта, а также артиллерийские снаряды со взрывателем обнаружены полицейскими в промышленной зоне в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселении Марушкинское на территории промзоны, которая арендуется фирмой, занимающейся ремонтом машин и оборудования, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты три пушки времен Великой Отечественной войны, в стволах которых наварены перегородки с целью сделать данные орудия непригодными для выстрелов. Также обнаружена боевая машина десанта без государственных номеров, военный автомобиль-амфибия, кузов броневика времен Великой Отечественной войны, кузов от вертолета Ми-2, два артиллерийских снаряда со взрывателями и минометная мина времен войны", - сказал собеседник агентства, отметив, что вся техника проходит процедуру реставрации.

"Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий с целью выявления происхождения данного вооружения, а также получения документов, предоставляющих право фирме, проводящей реставрационные работы, осуществлять данную деятельность", - добавил собеседник агентства.

По его словам, изъятые боеприпасы вывезены для дальнейшего уничтожения.