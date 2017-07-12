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В Берлине задержали двоих подозреваемых в краже 100-килограммовой монеты из музея Боде

Происшествия
12 июля, 11:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, июля. /ТАСС

Речь идет о золотой монете Big Maple Leaf - увеличенной версии золотой инвестиционной монеты Gold Maple Leaf, которую чеканит Королевский канадский монетный двор с 1979 года

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БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Полиция Берлина провела обыски по делу о краже 100-килограммовой монеты из музея Боде, задержаны два человека. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах немецкой столицы.

Правоохранительные органы полагают, что именно эти люди в марте проникли ночью в выставочный зал музея и сумели вынести экспонат.

В начале июля правоохранительные органы выложили в сеть видеозапись, на которой видно, как три молодых человека идут ночью в направлении музея. Была объявлена награда в €5 тыс. за информацию о них. "Есть основания полагать, что именно задержанные были запечатлены в тот день камерами видеонаблюдения", - отметили в полиции. О местонахождении третьего преступника не сообщается.

Речь идет о золотой монете Big Maple Leaf ("Большой кленовый лист") диаметром 53 см. Похищенная 27 марта монета имеет официальный номинал - 1 млн канадских долларов (примерно €700 тыс.), в Берлине она выставлялась с 2010 года. Рыночная стоимость объекта с учетом высокой пробы драгоценного металла достигает €4 млн. Данный экспонат является увеличенной версией популярной золотой инвестиционной монеты Gold Maple Leaf ("Золотой кленовый лист"), которые чеканит Королевский канадский монетный двор с 1979 года.

Всего в мире существует пять монет данной серии. Одной владеет британская королева Елизавета II. Вторую несколько лет назад приобрела испанская компания Oro Direct, которая занимается продажей драгоценных металлов. Еще две находятся в частных коллекциях арабских шейхов.

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