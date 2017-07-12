МВД выявило незаконную схему по обналичиванию более 1 млрд руб. через салоны сотовой связи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МВД России пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более 1 млрд рублей. Об этом сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следственным департаментом МВД России выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов", - сказала она.

По ее словам, получаемые от граждан деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности подозреваемыми.

"За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказала Волк.

Также представитель МВД отметила, что на территории Москвы и Подмосковья проведено 36 обысков. Изъяты более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму более 65 млн рублей.

"В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается", - заключила она