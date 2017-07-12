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СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории

Происшествия
12 июля, 12:29 UTC+3

Авиадиспетчер не допустил столкновение пяти пассажирских самолетов

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ТАСС, 12 июля. Федеральное авиационное управление США проводит расследование инцидента с канадским самолетом в международном аэропорту Сан-Франциско (штат Калифорния), который в ночь со вторника на среду едва не привел к крупнейшей авиакатастрофе в истории, сообщает газета The Mercury News.

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Самолет Airbus 320 компании Air Canada, на борту которого находилось около 140 человек, по ошибке вместо взлетно-посадочной полосы едва не совершил посадку на рулежную дорожку, на которой находились еще четыре лайнера. Только благодаря команде авиадиспетчера, отданной в последний момент, удалось избежать авиакатастрофы.

По пока не установленной причине экипаж самолета Air Canada, следовавшего из Торонто, начал заходить на посадку в направлении рулежной дорожки, на которой ожидали взлета четыре лайнера.

Как следует из расшифровки разговора, пилот канадского лайнера сообщил диспетчеру, что видит на земле огни других самолетов. В отвечает диспетчер сообщает, что на посадочной полосе никого нет. Пилот одного из самолетов, находившихся внизу, вступает в разговор: "Куда летит этот парень? Он над рулежной дорожкой!"

Диспетчер сразу приказал пилоту Air Canada прекратить посадку и уйти на второй круг, команда была выполнена, благодаря чему катастрофы удалось избежать. Спустя полминуты после команды диспетчера на записи слышен голос пилота самолета авиакомпании United Airlines, находившегося на рулежной дорожке: "Он пролетел прямо над нами"!

Издание приводит мнение авиационного специалиста Росса Эймера, бывшего капитана экипажа авиакомпании United Airlines, а ныне главу фирмы Aero Consulting Experts, что инцидент в аэропорту Сан-Франциско мог привести к крупнейшей авиакатастрофе в истории. "Если это правда, то, что произошло, едва не привело к крупнейшей катастрофе в истории авиации, - заявил он. - Если вы можете представить, как самолет Airbus сталкивается с четырьмя широкофюзеляжными лайнерами с пассажирами и полными баками горючего, вы можете себе представить, какой кошмар мог произойти".

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