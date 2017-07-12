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На тракторном заводе в Петербурге произошел пожар

Происшествия
12 июля, 13:08 дата обновления: 12 июля, 14:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, июля. /ТАСС

В МЧС сообщили, что в тушении пожара были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на тракторном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду региональный главк МЧС.

Возгорание произошло в цехе по сборке коробок передач, сообщили в пресс-службе "Кировского завода". Сотрудники цеха были эвакуированы. По данным МЧС, площадь пожара в одноэтажном цехе № 225 достигала 1 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. К настоящему времени пожар локализован.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. ​В тушении возгорания принимали участие 104 сотрудника МЧС, в распоряжении которых были 22 единицы техники. Также были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32. Кроме того, сообщалось, что к месту следует пожарный поезд с Московского вокзала.

Проверки пожарной безопасности на заводе

АО "Петербургский тракторный завод" является дочерней компанией ОАО "Кировский завод".

По данным СПАРК, в 2016 и 2017 годы на заводе проводились внеплановые проверки МЧС, в ходе которых были выявлены нарушения. Так, в апреле 2017 года в ходе проверки цеха № 225 было установлено, что часть помещений не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой автоматического пожаротушения.

Также в 2017 году прошли три внеплановые проверки Ростехнадзора. По их результатам было указано на невыполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации здания и технических устройств.

АО "Петербургский тракторный завод" производит семь модификаций сельскохозяйственных тракторов "Кировец" и 17 видов сдорожно-строительных и специальных машин.

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