На тракторном заводе в Петербурге произошел пожар

АО "Петербургский тракторный завод" является дочерней компанией ОАО "Кировский завод".

По данным СПАРК, в 2016 и 2017 годы на заводе проводились внеплановые проверки МЧС, в ходе которых были выявлены нарушения. Так, в апреле 2017 года в ходе проверки цеха № 225 было установлено, что часть помещений не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой автоматического пожаротушения.

Также в 2017 году прошли три внеплановые проверки Ростехнадзора. По их результатам было указано на невыполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации здания и технических устройств.

АО "Петербургский тракторный завод" производит семь модификаций сельскохозяйственных тракторов "Кировец" и 17 видов сдорожно-строительных и специальных машин.