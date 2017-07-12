Задержан гражданин Украины, пытавшийся въехать в Крым на угнанном в Испании внедорожнике

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Крымские таможенники задержали гражданина Украины, который пытался въехать на территорию полуострова на угнанном в Испании внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина намеревался попасть в республику через пограничный пункт пропуска "Джанкой" на границе Крыма с Херсонской областью Украины, сообщает в среду пресс-служба Крымской таможни.
"В ходе отработки оперативной информации должностными лицами Джанкойского таможенного поста при въезде на территорию Российской Федерации был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser Prado под управлением гражданина Украины. В международный розыск автомобиль был объявлен по инициативе Испании в 2008 году", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Крымской таможни ТАСС уточнили, что для владельца внедорожника и его супруги, которые ехали в Крым, факт нахождения автомобиля в международном розыске стал неожиданностью. "Они, с их слов, об этом ничего не знали, автомобиль приобрели на Украине", - отметили в пресс-службе.
Транспортное средство передано для проведения расследования сотрудникам крымской полиции.