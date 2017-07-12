Прокурор просит для обвиняемых в убийстве Немцова от 17 лет до пожизненного заключения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит от 17 лет заключения до пожизненного лишения свободы для пяти подсудимых по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Об этом прокурор заявил в Московском окружном военном суде в ходе прений сторон.

"Прошу признать подсудимых виновными и назначить им окончательное наказание: Дадаеву в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, Губашеву Анзору - 23 года колонии, Губашеву Шадиду - 21 год, Эскерханову - 19 лет, Бахаеву - 17 лет заключения в колонии строгого режима", - сказала прокурор Мария Семененко.

Она также попросила назначить подсудимым штраф в 200 тыс. рублей каждому, а также ограничение свободы на 2 года после отбытия основного наказания.

Прокурор отметила, что гособвинение согласно с квалификацией деяния подсудимых, а именно с признанием их виновными в совершении умышленного убийства по найму и в незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия. Гособвинение также считает необходимым лишить Эскерханова воинского звания прапорщика, а Дадаева - государственных наград.

Позиция защиты

Адвокаты назвали несправедливым судебный процесс и настаивают на оправдательном приговоре. "Прошу суд вынести оправдательный приговор в связи с грубыми нарушениями при постановлении вердикта присяжных", - заявил один из адвокатов. Защитник Дадаева просит распустить коллегию присяжных и начать процесс сначала.

По словам защитников, судебный процесс на протяжении всего времени проходил с обвинительным уклоном. "Ваша честь, я уверена, что ваша совесть не даст вам росчерком пера поставить роспись в обвинительном приговоре. Ведь если мой защитник не притрагивался к оружию, то как он может нести за это ответственность (по статье "Незаконный оборот оружия")? Также я думаю, что вам не даст спокойно спать мысль, что у Эскерханова останутся семеро детей", - сказала адвокат одного из подсудимых Анна Бюрчиева.

В свою очередь адвокаты Дадаева настаивают на роспуске коллегии присяжных и начале нового судебного разбирательства. "Ваша честь, закон позволяет вам принять такое решение. Если вы, профессиональный юрист, сомневаетесь в причастности подсудимого к совершению преступления, то закон позволяет вам распустить коллегию и начать процесс сначала", - сказал адвокат Дадаева Марк Каверзин.

Убийство Немцова

В ходе предварительного следствия были проведены 35 экспертиз, еще три были назначены судьей по ходатайству гособвинения уже в рамках судебного разбирательства - это различные генетические, баллистические, видеотехнические, медицинские и другие экспертизы.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

Оппозиционер, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину, преступники скрылись на автомобиле, орудие убийства не найдено. Спутница Немцова, украинская фотомодель Анна Дурицкая, не пострадала.

29 июня коллегия присяжных заседателей абсолютным большинством признала Дадаева, Губашева, Губашева, Эскерханова и Бахаева виновными в инкриминируемых им преступлениях и не заслуживающими снисхождения.