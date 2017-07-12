Мосгорсуд признал законным арест имущества семьи экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным наложение обеспечительного ареста на недвижимое имущество и акции предприятий, аффилированных, по мнению следствия, с бывшим главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым, обвиняемым в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу на наложение обеспечительного ареста на имущество в рамках дела Маркелова", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд ранее по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на имущество шести организаций - ООО "Телекомпания "Регион 12", ООО "Июнь 2006", ООО "Кардинал", ООО "Воскресенский парк", ООО "Марийский цемент" и ООО "Цукшинский карьер". Всего было арестовано 116 объектов недвижимости - квартиры, дома, земельные участки, принадлежащие этим компаниям. Кадастровая стоимость имущества составляет около 550 млн рублей.

20 апреля Басманный суд также арестовал 23 объекта недвижимости Маркелова и его бывшей супруги на сумму 350 млн рублей. Таким образом, общая сумма всего арестованного имущества Маркелова, его бывшей супруги и мачехи составляет около 1 млрд рублей, что превышает сумму вменяемой Маркелову взятки. По словам адвоката Сергея Севрука, арест на данное имущество был наложен необоснованно, так как мачеха Маркелова имеет к этим организациям опосредованное отношение.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.