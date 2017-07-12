Сбивший в Сочи трех детей водитель осужден на 3,5 года

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СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Сочи приговорил водителя, совершившего наезд на трех детей, к 3,5 года колонии-поселения. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.
"Судом Хостинского района города Сочи водитель осужден на 3,5 года колонии-поселения, а также лишен права управления транспортным средством на три года", - отметила помощник руководителя краевого следственного управления Наталья Смяцкая.
22 апреля в центре Сочи управлявший автомобилем Kia Rio мужчина наехал на трех школьников, стоявших на островке безопасности. Позднее один ребенок скончался в больнице.