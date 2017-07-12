Житель Самары осужден на три года за изготовление мощного взрывного устройства

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, признанному виновным в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в среду журналистам в прокуратуре Самарской области.

"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным в изготовлении взрывчатого вещества и взрывного устройства и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - уточнили в прокуратуре.

Как установили следствие и суд, мужчина с ноября по декабрь 2016 года приобрел в торговых павильонах Самары различные вещества и компоненты, в том числе около 1 кг селитры, будильник, гвозди и саморезы, из которых изготовил взрывчатое вещество и взрывное устройство. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В прокуратуре подчеркнули, что подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.