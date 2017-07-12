Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Самары осужден на три года за изготовление мощного взрывного устройства

Происшествия
12 июля, 16:42 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, июля. /ТАСС

Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, признанному виновным в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в среду журналистам в прокуратуре Самарской области.

"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным в изготовлении взрывчатого вещества и взрывного устройства и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - уточнили в прокуратуре.

Как установили следствие и суд, мужчина с ноября по декабрь 2016 года приобрел в торговых павильонах Самары различные вещества и компоненты, в том числе около 1 кг селитры, будильник, гвозди и саморезы, из которых изготовил взрывчатое вещество и взрывное устройство. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В прокуратуре подчеркнули, что подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
3
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
6
Умерла актриса Ирина Бунина
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама