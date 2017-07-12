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Суд в Москве продлил до 16 октября срок ареста экс-мэру Переславля-Залесского

Происшествия
12 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Задержанный в ноябре 2016 года Денис Кошурников обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о хищении в "Роснано"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил в среду до 16 октября срок содержания под стражей экс-мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств компании "Роснано". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Кошурникову на три месяца, то есть до 16 октября 2017 года", - огласила решение судья. Срок предварительного следствия продлен до той же даты.

13 июля суд рассмотрит ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения двум другим фигурантам уголовного дела - учредителю ООО "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и гендиректору этого ООО Евгению Султанову. Кошурников, Атауллаханов и Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года. Руководители компании обвиняются в растрате, а Кошурников - в превышении должностных полномочий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка "Плещеево озеро".

С 2010 года АО "Роснано" инвестировало в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.

По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.

Атауллаханов заключен под арест. Султанов частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело о растрате в "Роснано"
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