Бизнесомбудсмен удовлетворен приговором суда Сергею Полонскому

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бизнесомбудсмен Борис Титов удовлетворен решением суда по уголовному делу Сергея Полонского. Об этом сообщили в пресс-службе российского уполномоченного по защите прав предпринимателей.
"Освободив Сергея Полонского, суд по существу признал верной нашу позицию: Полонский осуществлял предпринимательскую деятельность, обязательства перед дольщиками он выполнил, а весь ущерб им возмещен в рамках гражданских правоотношений", - резюмировал Борис Титов.
Титов следил за делом Полонского с октября 2015 года. "С самого начала Титов настаивал на том, что деяния Полонского должны рассматриваться как совершенные в сфере предпринимательской деятельности. С соответствующими письмами он обращался в Мосгорсуд и Генеральную прокуратуру. Титов также ходатайствовал о допуске в процесс своего представителя (ходатайство было отклонено судом) и дважды посещал обвиняемого в СИЗО", - напомнили в пресс-службе бизнесомбудсмена.
Пресненский суд Москвы 12 июля приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов и освободил его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности по делу. Полонский был освобожден из-под стражи в зале суда.
Адвокат Алексей Цаплин пояснил журналистам, что освобождение Полонского от наказания стало возможным из-за переквалификации судом дела со ст. 159 ("Мошенничество") на статью 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") УК РФ. "Срок давности по новой статье позволил суду освободить подсудимых от наказания", - пояснил защитник, отметив, что удовлетворен приговором. Предприниматель обвинялся в мошенничестве со средствами участников долевого строительства в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера".