Генпрокуратура направила в суд дело двух фигурантов дела "Шалтая-Болтая"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд дело двух фигурантов дела хакерской группы "Шалтай-Болтай".
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, "заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Российской Федерации Т. и Ф. Они обвиняются в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации".
В Генпрокуратуре не назвали фамилий фигурантов, но, по данным ТАСС, речь идет об Александре Филинове и Константине Теплякове, предполагаемых сообщниках лидера группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного 6 июля Мосгорсудом к двум годам колонии.