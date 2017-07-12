Генпрокуратура направила в суд дело двух фигурантов дела "Шалтая-Болтая"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд дело двух фигурантов дела хакерской группы "Шалтай-Болтай".

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, "заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Российской Федерации Т. и Ф. Они обвиняются в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации".

В Генпрокуратуре не назвали фамилий фигурантов, но, по данным ТАСС, речь идет об Александре Филинове и Константине Теплякове, предполагаемых сообщниках лидера группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного 6 июля Мосгорсудом к двум годам колонии.