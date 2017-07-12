Экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников признал вину

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств компании "Роснано", признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Захарьин.

"Мой доверитель признал вину полностью и раскаялся в содеянном", - сказал защитник, добавив, что Кошурников уже не является мэром. "Полномочия мэра у него закончились 9 июля", - подчеркнул он.