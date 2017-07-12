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Начальник экс-полицейского, подозреваемого в убийстве жены в Ростовской области, уволен

Происшествия
12 июля, 18:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, июля. /ТАСС

Отмечается, что еще нескольких руководителей понизили в должности и объявили строгие выговоры

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Начальник бывшего полицейского Сергея Кадацкого, подозреваемого в убийстве жены и ранении тестя на трассе Ростов - Таганрог, уволен из правоохранительных органов. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

"В настоящее время в ходе служебной проверки принято решение в отношении пятерых руководителей, один из которых уволен по отрицательным мотивам. <...> Непосредственный начальник сотрудника, уволенного за совершение преступлений, также уволен по отрицательным мотивам. В отношении еще ряда руководителей приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии и объявлении строгих выговоров", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во вторник на трассе Ростов - Таганрог мужчина несколько раз выстрелил в жену и тестя. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Спустя два часа подозреваемого задержали сотрудники полиции.

По данным СУ СКР по Ростовской области, в ходе допроса подозреваемый полностью признал вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, после чего они стали жить раздельно. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он проходил службу в тыловом подразделении полиции. Ленинский районный суд Ростова-на- Дону вынес решение о заключении под стражу Кадацкого на два месяца.

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