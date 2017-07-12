В Калмыкии за избиения заключенных осуждены семеро бывших сотрудников УФСИН

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Семеро бывших сотрудников УФСИН по Калмыкии осуждены на сроки от года до 11 лет за избиения осужденных.

Как сообщили в Следственном комитете России, "установлено, что 20 сентября 2012 года сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-1 совместно с заместителем начальника отдела спецназначения в кабинете для досмотра осужденных незаконно применили физическую силу и спецсредства к осужденным, не оказывавшим какого-либо сопротивления. Происходящие события фиксировались на видеокамеру с целью последующего предъявления записи другим осужденным".

А 20 ноября 2015 года прибывшему для отбытия наказания и находившемуся в наручниках мужчине сотрудники этой же колонии нанесли не менее 60 ударов. Присутствовавший при этом заместитель начальника колонии велел отключить установленную в комнате видеокамеру, а прибывший врач, видя, что потерпевший неоднократно падал, ударяясь головой о стену и теряя сознание, не принял никаких мер. "Когда осужденный от полученных травм скончался, заместитель начальника колонии призвал <...> придерживаться версии о якобы агрессивном поведении осужденного и его нападении на сотрудников колонии с лезвием, после чего дал работникам исправительного учреждения указание нанести себе телесные повреждения и порезать форменное обмундирование в подтверждение своего алиби", - сообщили в СК.

Для изобличения виновных следствию удалось восстановить часть удаленных видеозаписей, было проведено 49 экспертиз, в том числе за пределами Калмыкии.

В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям о превышении должностных полномочий, злоупотреблении полномочиями, халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По эпизоду со смертью осужденного бывший замначальника колонии осужден к трем годам в колонии-поселении, экс-сотрудник отдела безопасности колонии - к семи годам, еще двух бывших сотрудников колонии - к 11 годам в колонии строгого режима. Находившийся при избиении врач осужден к трем годам в колонии-поселении. За избиение под видеозапись в 2012 году бывший замглавы отдела спецназа осужден к году, его бывший подчиненный - к 1,5 года колонии.