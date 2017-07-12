В Казани обезвредили артиллерийский снаряд, пролежавший неразорвавшимся 100 лет

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Саперы направили на утилизацию артиллерийский снаряд, пролежавший около 100 лет неразорвавшимся, его обнаружили во время земляных работ в Казани. По информации ГУ МЧС по региону, снаряд лежал либо со времен Гражданской войны, когда этот район обстреливался артиллерией из соседнего села, либо со времен сильного пожара на пороховом заводе, случившегося в 1917 году.

"Скорее всего, снаряд либо времен грандиозного взрыва и пожара 14-18 августа 1917 г. на старом пороховом заводе, либо периода августа - сентября 1918 г., когда Казань обстреливала артиллерия с Верхнего Услона", - сообщили в пресс-службе регионального управления.

По предварительным данным, размер снаряда - 4,5 дюйма, сообщили в ведомстве. Сообщение об его обнаружении на строительной площадке поступило по системе "112".