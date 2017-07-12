В Крыму полицейские задержали подозреваемых в раскопках расстрельного рва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Крымская полиция задержала двух подозреваемых в раскопках в районе рва, где в годы Великой Отечественной войны происходили массовые расстрелы крымских евреев, крымчаков и цыган.
Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД по региону.
"Двое граждан, которыми оказались 68-летний симферополец и его 39-летний сын, были задержаны оперативниками на месте преступления - возле памятника жертвам геноцида, расположенном на 10-м километре феодосийского шоссе, близ Симферополя. Целью злоумышленников стала банальная жажда наживы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" УК РФ.
Подозреваемым грозит штраф до 3 млн рублей и до 3 лет лишения свободы.