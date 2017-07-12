СК РФ возбудил дело по факту убийства российского туриста в Абхазии

Команда НФЛ "Даллас" стала самым дорогим спортивным клубом по версии ForbesСпорт 12 июля, 19:06
Выставку бездомных животных проведут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 19:02
Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спортаСпорт 12 июля, 18:57
"Достаточно эффективный объект": "Роснефть" получила Эргинское месторождениеЭкономика и бизнес 12 июля, 18:54
Изменение климата сокращает урожайСоциальная ответственность 12 июля, 18:52
Сарсания: футболист "Зенита" Йованович может перейти в "Бордо" в ближайшие дниСпорт 12 июля, 18:48
Денисов: "Локомотив" по-особенному настроится на матч за Суперкубок со "Спартаком"Спорт 12 июля, 18:42
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигантОбщество 12 июля, 18:38
Африканские министры призвали инвестировать в экопроектыСоциальная ответственность 12 июля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Москвы в Абхазии.
Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова", - сказала она.