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СК РФ возбудил дело по факту убийства российского туриста в Абхазии

Происшествия
12 июля, 18:33 UTC+3

Соответствующее поручение дал руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Москвы в Абхазии.

Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова", - сказала она.

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