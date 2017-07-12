Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин просит о помиловании

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Осужденный к пожизненному заключению экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин обратился к президенту РФ с просьбой о помиловании. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ксения Костромина.

"Факт подачи второго ходатайства о помиловании, которое было подано 4 мая 2017 года, связан с желанием дать РФ возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми", - сказала она.

Адвокат отметила, что распространенная в СМИ информация о якобы обращении Пичугина о помиловании, поданном 28 апреля, не соответствует действительности. Также Костромина уточнила, что с июля прошлого года с ее подзащитным не проводится никаких следственных действий.

Это повторное ходатайство Пичугина о помиловании. Год назад экс-глава службы безопасности ЮКОСа уже просил о помиловании, но ему было отказано.

Летом этого года ЕСПЧ опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (о праве на справедливое судебное разбирательство) и обязал Россию выплатить ему €15 тыс. По первой жалобе суд обязал в октябре 2012 года Россию заплатить Пичугину €9,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.

Приговоры Пичугина

В 2005 году в рамках первого уголовного дела Алексей Пичугин был осужден на 20 лет в колонии строгого режима за организацию убийства супружеской четы тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также организацию покушения на управляющего компании "Роспром" Виктора Колесова и главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину.

Позже по итогам второго судебного процесса Пичугин был признан виновным в организации еще трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, а также московского предпринимателя Валентины Корнеевой, представлявших опасность или действовавших вопреки интересам ЮКОСа. Пичугин был приговорен к пожизненному заключению.

Свою вину Пичугин не признал. Он настаивает на своем несправедливом осуждении за преступления, которых он не совершал.