В Заполярье задержаны сирийские беженцы, пытавшиеся попасть в Норвегию

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МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Мурманской области совместно с погрануправлением ФСБ по Республике Карелия задержали сирийских беженцев, пытавшихся незаконно попасть из Мурманской области в Норвегию.
Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального УФСБ.
"При попытке пересечения государственной границы из Российской Федерации в королевство Норвегия были задержаны двое граждан Сирийской Арабской Республики, 1982 г.р. и 1975 г.р., не имеющих регистрации на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
Как сообщили ТАСС в ведомстве, сирийцев обнаружили уже за полосой инженерно-технических сооружений на границе, на режимной пограничной территории. Выйти на них помогла полученная ранее оперативная информация о планирующемся переходе. Другие подробности задержания пока не разглашаются.
Следственным отделом УФСБ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное пересечение государственной границы.
Подобных инцидентов на границе с Евросоюзом не было достаточно давно, число легально пересекающих границу также невелико. Ранее, с 2015 года, Мурманская область была одним из главных каналов миграции граждан стран Ближнего Востока и Африки в Скандинавию и далее в Евросоюз.
Сначала это были сирийцы, затем к ним присоединились другие иностранцы. В отдельные дни границу пересекало более сотни человек. В начале 2016 года поток стал ослабевать и фактически сошел на нет.