Здание заксобрания штата Вашингтон блокировано полицией из-за сообщений о стрельбе

ТАСС, 12 июля. Здание законодательного собрания штата Вашингтон на северо-западе США блокировано полицией из-за сообщений о стрельбе.

В настоящий момент на месте инцидента проводится спецоперация, передает телеканал Fox News.

Законодательный орган штата находится в его столице, городе Олимпия с населением около 50 тысяч человек. Жителям города рекомендовано не приближаться к месту ЧП , работникам, напротив, укрыться в одном из рабочих помещений. О звуках стрельбы сообщил один из находившихся внутри здания сотрудников законодательного собрания.

По данным телеканала, к месту ЧП стянуты десятки автомобилей полиции.