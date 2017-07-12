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Здание заксобрания штата Вашингтон блокировано полицией из-за сообщений о стрельбе

Происшествия
12 июля, 20:49 UTC+3 ТАСС

На место инцидента прибыли десятки полицейских автомобилей

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июля. Здание законодательного собрания штата Вашингтон на северо-западе США блокировано полицией из-за сообщений о стрельбе.

В настоящий момент на месте инцидента проводится спецоперация, передает телеканал Fox News.

Законодательный орган штата находится в его столице, городе Олимпия с населением около 50 тысяч человек. Жителям города рекомендовано не приближаться к месту ЧП , работникам, напротив, укрыться в одном из рабочих помещений. О звуках стрельбы сообщил один из находившихся внутри здания сотрудников законодательного собрания.

По данным телеканала, к месту ЧП стянуты десятки автомобилей полиции.

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