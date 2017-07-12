Прокуратура ищет работников завода в Нижнем Тагиле, не получивших долги по зарплате

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области разыскивает работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, не пришедших получить долги по зарплате после жалобы президенту России.

Как сообщили в среду в Генпрокуратуре РФ со ссылкой на управление ведомства в Уральском федеральном округе, "прокуратура Свердловской области продолжает надзорные мероприятия по понуждению к выплате задолженности по зарплате сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий". В здании завода 14-12 июля продолжалась выплата долгов по зарплате работникам предприятия, где введена процедура банкротства. "По состоянию на вечер 12 июля под контролем прокуратуры большая часть задолженности погашена, произведены выплаты 122 работникам предприятия на общую сумму свыше 9 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать местонахождение и обзванивать работников, которые еще не пришли за своими выплатами. В ведомстве также отметили, что Генпрокуратура контролирует принятие всех возможных мер к скорейшему и полному погашению задолженности.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались главе государства, что им отказываются платить зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится президент. Выплаты начались на днях после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку.

12 июля СК сообщил об отстранении от исполнения обязанностей руководителя следственного управления СК по Свердловской области на время служебной проверки по фактам волокиты при расследовании уголовного дела о невыплате зарплат работникам завода.