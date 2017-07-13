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При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек

Происшествия
13 июля, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Площадь пожара составила 600 квадратных метров

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Семь человек стали жертвами пожара, возникшего в ангаре в городе Колпино Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Площадь пожара составила 600 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли, - сказал источник. - Возгорание было быстро ликвидировано. Но в ходе разбора завалов были обнаружены тела семи рабочих".

По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, которые работали в этом ангаре, где производилась тротуарная плитка.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.

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