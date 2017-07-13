При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Семь человек стали жертвами пожара, возникшего в ангаре в городе Колпино Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Площадь пожара составила 600 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли, - сказал источник. - Возгорание было быстро ликвидировано. Но в ходе разбора завалов были обнаружены тела семи рабочих".
По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, которые работали в этом ангаре, где производилась тротуарная плитка.
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.