В больницах остаются 12 пострадавших при пожаре в ТРЦ "РИО" в Москве

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Двое пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы выписаны, в больницах остаются 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах столицы.
"В больницах находятся 12 пострадавших, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. За сутки выписаны два человека", - сказал источник.
В здании ТРЦ на Дмитровском шоссе, 163а, во второй половине дня 10 июля произошло возгорание на минус первом этаже - в текстильном магазине. Пострадали 18 человек, 14 из них были госпитализированы. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. На территории ТРЦ находились порядка 3 тыс. человек, которые были оперативно эвакуированы.