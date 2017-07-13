СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в центре Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате пожара в квартире в центре Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"12 июля после ликвидации пожара в квартире одного из жилых домов по Малому Афанасьевскому переулку в городе Москве спасатели обнаружили тела мужчины и женщины со следами ожогов на теле. Предположительная причина смерти указанных лиц - отравление угарным газом", - сообщила она.

Следствие назначило судмедэкспертизы, а также пожарно-техническую экспертизу для установления точной причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.