Алексею Улюкаеву продлили домашний арест

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 15 августа домашний арест бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву по уголовному делу о получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 15 августа", - огласила решение судья.
В ходе заседания следователь сообщил, что Улюкаев и его защита фактически завершили ознакомление с материалами дела, но заявили по его итогам три объемных ходатайства, разрешение которых требует дополнительного времени. "После разрешения ходатайств материалы дела должны быть переданы в прокуратуру для составления и утверждения обвинительного заключения", - пояснил следователь, уточнив, что сроки передачи дела в суд в связи с необходимостью соблюсти процессуальные нормы остаются неизвестными.
В свою очередь Улюкаев просил об изменении меры пресечения на подписку о невыезде или разрешении совершать ежедневные прогулки в течение трех часов, а не двух, как это было ранее. "Дело уже завершено, я не могу и не имею намерений влиять на действия следствия", - сказал в суде Улюкаев.
Экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи. Как отмечается в постановлении суда, телефоном он может пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы.
Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, министр был задержан при получении взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".
Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). 15 ноября президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.