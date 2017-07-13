Прокуратура Гамбурга еще не выдвинула обвинения задержанным россиянам

БЕРЛИН, 13 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Прокуратура Гамбурга еще не выдвинула официальные обвинения двум россиянам, которые были арестованы во время масштабных протестов в городе на прошлой неделе. Об этом заявила в четверг корреспонденту ТАСС представитель инстанции Нана Фромбах.

"Когда начнется суд, сказать пока нельзя - сейчас еще продолжается процесс расследования, могут появиться новые доказательства, новые обстоятельства. У арестованных есть время на то, чтобы нанять адвокатов. Если они сами не смогут их найти, то адвокатов предоставит суд. Лишь после этого дела будут переданы в суд, и будет выдвинуто официальное обвинение", - сказал она.

Согласно законодательству ФРГ, если вину подозреваемых докажут, то наказание они должны будут отбывать на территории Германии. Однако Фромбах не исключила, что в случае официального запроса с российской стороны уже после того, как будет вынесен приговор, россияне могут быть экстрадированы.

Два жителя Москвы в возрасте 20 и 30 лет были задержаны во время протестов, которые проходили на фоне саммита Группы двадцати. Как стали известно в среду, одного подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, другого - в попытке нанесения тяжких телесных, а также в оказании сопротивления органам правопорядка. Согласно УК ФРГ, им грозит до 10 лет тюрьмы.