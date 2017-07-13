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Возгорание в магазине "Дикси" на востоке Москвы ликвидировано

Происшествия
13 июля, 13:38 дата обновления: 13 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Посетители и персонал магазина самостоятельно покинули здание

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании продуктового магазина "Дикси" на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Возгорание ликвидировано на площади 60 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе главка.

Пожар возник в одноэтажном административном здании по адресу: улица Плеханова, дом 20. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в магазине загорелось торговое оборудование и продукты.

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