Возгорание в магазине "Дикси" на востоке Москвы ликвидировано

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании продуктового магазина "Дикси" на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"Возгорание ликвидировано на площади 60 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе главка.
Пожар возник в одноэтажном административном здании по адресу: улица Плеханова, дом 20. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в магазине загорелось торговое оборудование и продукты.