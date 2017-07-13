Москалькова направила ходатайство в Мосгорсуд об освобождении инвалида Мамаева

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в Московский городской суд ходатайство об освобождении приговоренного к 4,5 годам колонии инвалида первой группы Антона Мамаева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Об этом сообщает в четверг официальный сайт омбудсмена.
"Кроме того, Татьяна Москалькова обратилась в ФСИН России с просьбой ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного", - говорится в сообщении.
Мамаев передвигается на инвалидном кресле, он болен спинальной мышечной атрофией. 30 июня суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ). По данным СМИ, он обвинялся в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.
Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник, а затем был переведен в больницу №20 города Москвы. Прокуратура Москвы ранее сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву. Между тем в Тимирязевском районном суде Москвы пояснили, что часть 2 статьи 162 УК РФ, по которой осужден Мамаев, не предполагает альтернативы наказанию в виде лишения свободы.