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В результате ДТП на трассе "Россия" погибли три человека

Происшествия
13 июля, 15:06 дата обновления: 13 июля, 15:22 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Столкнулись три легковых и три грузовых автомобиля

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Крупное ДТП на трассе "Россия" в Новгородской области унесло жизни трех человек, еще трое госпитализированы.

Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в региональном ГУ МЧС.

"Шесть человек пострадали в столкновении автомобилей на трассе Москва - Санкт-Петербург в Валдайском районе. По предварительным данным, трое [из них] погибли", - сказал источник.

По официальным данным ГУ МЧС, на федеральной автодороге М10 произошло столкновение трех легковых и трех грузовых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлечено пять единиц техники, 13 человек личного состава. Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 12:05 мск.

ГИБДД по Новгородской области подтвердило информацию ТАСС о гибели трех человек в ДТП в Валдайском районе. Еще трое пострадавших госпитализированы.

"Три большегрузных автомобиля столкнулись с тремя легковушками на 418-м км трассы Москва - Санкт-Петербург. Погиб водитель грузовика Scania и водители из двух машин Ford Fusion. Трое участников ДТП, среди которых ребенок, направлены в Центр экстренной помощи им. Соколова в Валдае", - сказала сотрудница пресс-центра ГИБДД, уточнив, что ДТП произошло в 11:55 мск. 

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