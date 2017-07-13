Осужденный за оправдание терроризма имам Велитов госпитализирован в больницу при СИЗО

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший имам столичной мечети Махмуд Велитов, осужденный на три года колонии за публичное оправдание терроризма, госпитализирован в больницу при СИЗО. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов.

"Моему доверителю шейху Махмуду Велитову стало плохо. После медобследования его срочно госпитализировали во внутреннюю больницу СИЗО с болями в сердце. У него онемела нога", - рассказал защитник, добавив, что его подзащитному медики уже провели ряд обследований.

Ранее адвокат заявлял ТАСС, что имам является инвалидом 2-й группы, перенес инсульт и инфаркт, его подзащитному необходимы аэробные физические нагрузки. Адвокат также отметил, что будет просить для Велитова изменения меры пресечения. "Эта госпитализация дает нам основание для изменения меры пресечения до судебного заседания в Верховном суде на более мягкую", - подчеркнул Хасавов.

28 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) признал Велитова виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Как установил суд, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого- лингвистических судебных экспертиз, в речи имама содержались признаки оправдания террористической деятельности.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Велитову 1 августа. В жалобе адвокат просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать его подзащитного. "Однако в связи с болезнью моего доверителя это заседание теперь под вопросом", - заключил Хасавов.