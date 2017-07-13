В России заблокировано более 3 тыс. экстремистских сайтов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал более 3 тыс. экстремистских сайтов. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь.
"Генпрокуратурой с 2014 года было подано 500 требований в Роскомнадзор, на основании которых заблокирован доступ к более чем 3 тыс. интернет-ресурсов, содержащих призывы к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам", - сказал он на президиуме Совета законодателей.
По его словам, со ста сайтов информация удалена. "Однако одних только запретительных мер недостаточно. Необходима эффективная система профилактических мероприятий", - подчеркнул Гринь.
Говоря о противодействии терроризму, он напомнил, что благодаря усилиям правоохранительных органов были предотвращены теракты в Москве, Сахалинской и Владимирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
Вместе с тем, добавил заместитель генпрокурора, продолжается активная деятельность международных объединений, целью которых является совершение террористических актов и вербовка граждан в террористическую деятельность, при этом вербовка в основном осуществляется через интернет.