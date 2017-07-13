Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оператор АЭС "Фукусима-1" впервые обследует третий реактор с помощью робота

Происшествия
13 июля, 16:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, июля. /ТАСС

С помощью аппарата шириной 10 см и длиной 30 см специалисты хотят выяснить, как и в каком количестве на дне реактора расположено расплавивашееся ядерное топливо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Ликвидаторы аварии на японской АЭС "Фукусима-1" впервые обследуют третий реактор станции при помощи робота. Об этом сообщила в четверг компания - оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Смотрите также
Табло с указанием уровня радиации у входа на железнодорожную станцию Корияма

"Нам пришлось отмывать каждое дерево": шесть лет после аварии на АЭС "Фукусима-1"

По плану, аппарат шириной 10 см и длиной 30 см, напоминающий рыбу-луну, будет запущен во внутреннюю часть реактора по присоединенной к нему трубе 19 июля. Робот на дистанционном управлении оснащен камерами и датчиками, с помощью которых специалисты хотят выяснить, как и в каком количестве на дне реактора расположено расплавившееся ядерное топливо.

Ранее с помощью роботов ликвидаторы последствий аварии обследовали первый и второй реакторы, однако по различным причинам эти операции не дали заметных результатов. На третьем реакторе подобные работы проводятся впервые.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.

Смотрите также

Путин: РФ готова оказать помощь Японии в восстановлении АЭС "Фукусима"

Премьер Японии попробовал молоко с фермы в бывшей зоне отчуждения вокруг "Фукусимы-1"

Питьевая вода из Фукусимы получила престижную награду за качество

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
3
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
4
МВД разработает миграционный кодекс России
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
7
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
Темы дня
Реклама