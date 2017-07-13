Оператор АЭС "Фукусима-1" впервые обследует третий реактор с помощью робота

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Ликвидаторы аварии на японской АЭС "Фукусима-1" впервые обследуют третий реактор станции при помощи робота. Об этом сообщила в четверг компания - оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

По плану, аппарат шириной 10 см и длиной 30 см, напоминающий рыбу-луну, будет запущен во внутреннюю часть реактора по присоединенной к нему трубе 19 июля. Робот на дистанционном управлении оснащен камерами и датчиками, с помощью которых специалисты хотят выяснить, как и в каком количестве на дне реактора расположено расплавившееся ядерное топливо.

Ранее с помощью роботов ликвидаторы последствий аварии обследовали первый и второй реакторы, однако по различным причинам эти операции не дали заметных результатов. На третьем реакторе подобные работы проводятся впервые.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.