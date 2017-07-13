ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовика

ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовикаПроисшествия 13 июля, 17:40
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ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Водитель грузовика Hino мог спровоцировать ДТП на трассе М2 в Тульской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом в четверг сообщили ТАСС в УМВД России по региону.
"По предварительной версии, причиной ДТП могло стать то, что водитель грузовика Hino, двигаясь по трассе в сторону города Орел, врезался в ехавшие в попутном направлении автомобиль LADA Priora, автомобиль "КамАЗ" и легковую автомашину Hyundai ", - сказали в управлении.
Ранее сообщалось, что первый грузовик был марки Volvo.
Авария с участием легковых автомобилей LADA Priora и Hyundai Solaris произошла в четверг около 10:30 мск на 258 км трассы М2. Расположение легковых и грузовых машин на проезжей части был таково, что обе легковушки зажало между грузовиками. Все пять человек, находившиеся в легковых машинах, в том числе новорожденный ребенок, погибли на месте. Получивших травмы в аварии не было, уточнили в полиции региона.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Полиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению причин происшествия.