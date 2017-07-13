Прокуратура и защита обжаловали приговор осужденному за разбой инвалиду Мамаеву

ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовикаПроисшествия 13 июля, 17:40
ФК "Динамо" расторг контракт с защитником ДьяковымСпорт 13 июля, 17:39
Глава ФАС: сделка Uber и "Яндекс" создает угрозу ограничения конкуренции на рынкеЭкономика и бизнес 13 июля, 17:36
Бывший главред GQ назначен директором по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа"Экономика и бизнес 13 июля, 17:30
Рынок такси в России. ДосьеБиографии и справки 13 июля, 17:14
Дегтярев: Россия на Кубке конфедераций задала эталон безопасности на стадионахСпорт 13 июля, 17:12
МВД РФ не допустит хождение полуголых толп во время ЧМ-2018Спорт 13 июля, 17:08
Лавров: США за восемь месяцев не предъявили доказательств о вмешательстве РФ в выборыПолитика 13 июля, 17:02
Оргкомитет ЧМ-2018 попросит об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетовСпорт 13 июля, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор Антону Мамаеву, осужденному на реальный срок лишения свободы за разбой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тимирязевского районного суда Москвы Мария Прохорычева.
"В суд поступили апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Мамаева. Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена", - сказала она.
30 июня суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Прокуратура Москвы ранее сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву, который является инвалидом 1-й группы.
По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.
Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская Тишина".