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Прокуратура и защита обжаловали приговор осужденному за разбой инвалиду Мамаеву

Происшествия
13 июля, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

О дате рассмотрения апелляционной жалобы пока не сообщается

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор Антону Мамаеву, осужденному на реальный срок лишения свободы за разбой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тимирязевского районного суда Москвы Мария Прохорычева.

"В суд поступили апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Мамаева. Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена", - сказала она.

30 июня суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Прокуратура Москвы ранее сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву, который является инвалидом 1-й группы.

По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская Тишина".

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