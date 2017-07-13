Изъятые у отравившейся в Наро-Фоминске семьи ягоды не содержат пестицидов и мышьяка

Ключевые голы в карьере Александра КержаковаСпорт 13 июля, 19:10
Гончар назвал вызовом свое назначение помощником главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"Спорт 13 июля, 19:00
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболистаСпорт 13 июля, 18:59
Выпускниками программы "Шанс" стали 309 подопечных детдомовСоциальная ответственность 13 июля, 18:49
Крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию построят в Южной КорееСоциальная ответственность 13 июля, 18:32
Винус Уильямс сыграет с испанкой Мугурусой в финале УимблдонаСпорт 13 июля, 18:21
Француз Барде выиграл 12-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 13 июля, 18:18
Медаль раздора: в нескольких регионах России обещают усилить контроль за медалистамиОбщество 13 июля, 18:07
Экипаж Николаева на шестом этапе "Шелкового пути" получил удары после попадания в ямуСпорт 13 июля, 18:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лабораторное исследование не выявило опасных пестицидов и мышьяка в ягодах, изъятых у отравившейся семьи в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
26 июня из квартиры жилого дома на Рижской улице в Наро- Фоминске в реанимационное отделение больницы были доставлены женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. 56-летний супруг пострадавшей скончался на месте происшествия.
"Из квартиры пострадавших следователями были изъяты ягоды (черешня, клубника, абрикосы), которые были направлены на лабораторное исследование в один из территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Московской области. Согласно экспертным заключениям, представленные образцы ягод соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции по содержанию пестицидов и мышьяка", - сообщили в ГСУ.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что мужчина погиб после отравления клубникой, купленной на местном рынке. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной гибели мужчины и критического состояния членов его семьи, по предварительным данным, стало отравление газом.
По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз с целью установления вещества, вызвавшего отравление.