Изъятые у отравившейся в Наро-Фоминске семьи ягоды не содержат пестицидов и мышьяка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лабораторное исследование не выявило опасных пестицидов и мышьяка в ягодах, изъятых у отравившейся семьи в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

26 июня из квартиры жилого дома на Рижской улице в Наро- Фоминске в реанимационное отделение больницы были доставлены женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. 56-летний супруг пострадавшей скончался на месте происшествия.

"Из квартиры пострадавших следователями были изъяты ягоды (черешня, клубника, абрикосы), которые были направлены на лабораторное исследование в один из территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Московской области. Согласно экспертным заключениям, представленные образцы ягод соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции по содержанию пестицидов и мышьяка", - сообщили в ГСУ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что мужчина погиб после отравления клубникой, купленной на местном рынке. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной гибели мужчины и критического состояния членов его семьи, по предварительным данным, стало отравление газом.

По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз с целью установления вещества, вызвавшего отравление.