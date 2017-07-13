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Глава СК поручил взять на контроль проверку инцидента с контролером в электричке

Происшествия
13 июля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

СМИ ранее сообщили, что на Павелецком направлении железной дороги контролеры высадили из электрички несовершеннолетнюю девочку за безбилетный проезд

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проверку по сообщению СМИ о контролерах, высадивших несовершеннолетнюю девочку из электрички. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение доследственной проверки по материалам СМИ о возможных противоправных действиях контролеров поезда, которые высадили несовершеннолетнюю девочку за безбилетный проезд", - сообщила она.

13 июля на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в районе платформы 85 км Павелецкого направления железной дороги контролеры электропоезда высадили несовершеннолетнюю девочку за безбилетный проезд. Озвученные в сюжете факты проверяются следователями.

"В случае объективного подтверждения данной информации будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности", - добавила Петренко.

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