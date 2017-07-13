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Астраханские врачи забыли после операции в теле пациентки хирургический зажим

Происшествия
13 июля, 18:43 UTC+3

СК начал доследственную проверку по данному факту

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АСТРАХАНЬ, 13 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Следственные органы начали проверку после сообщения в местных СМИ о том, что врачи после операции забыли в теле пациентки хирургический зажим. Об этом сообщил в четверг ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Андрей Хегай.

"13 июля, в четверг, в сети интернет появилось сообщение о том, что сотрудники одной из областных больниц при проведении операции забыли в теле пациентки хирургический зажим. По данному факту организована доследственная проверка", - сказал Хегай.

Он отметил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В частности, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность").

Согласно распространенной в интернете информации, женщина прожила с хирургическим зажимом целый год. Факт вскрылся 12 июля, когда после случайного падения женщина почувствовала боль в брюшной полости. Пациентка обратилась за помощью в Камызякскую районную больницу, где рентген и показал наличие инородного предмета. Женщину госпитализировали и экстренно перевели в  больницу  в областной центр.

В министерстве здравоохранения Астраханской области корреспонденту ТАСС отказались прокомментировать данную ситуацию.

Ранее ТАСС сообщал о похожем случае в Калмыкии, где следственные органы возбудили уголовное дело в отношении хирургов, которые после операции забыли в брюшной полости женщины марлевый тампон. Пациентка прожила с ним 8 лет и все это время мучилась от болей. По данным следственного управления СКР по республике, женщине несколько лет не могли поставить точный диагноз,потом врачи диагностировали опухоль. Во время операции в брюшной полости и был обнаружен ватный тампон.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, сейчас пострадавшая женщина выписана домой. Расследование данного уголовного дела продолжается. 

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