В Аргентине в результате столкновений с протестующими пострадали 15 полицейских

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Пятнадцать сотрудников аргентинской полиции пострадали во время разгона протестующих, захвативших здание завода PepsiCo в городе Висенте-Лопес в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил в четверг журналистам министр безопасности провинции Кристиан Ритондо.

"Одна сотрудница полиции серьезно пострадала, у нее открытый перелом", - сказал он. Часть стражей порядка получила травмы из-за того, что захватившие здание рабочие скидывали на них с крыши различные крупные предметы.

Для разгона протестующих правоохранительные органы применили перечный газ. При этом министр отметил, что полиция несколько раз предупредила рабочих, что получила судебный ордер на освобождение здания. Несколько человек были задержаны.

Рабочие захватили здание в знак протеста против решения PepsiCo закрыть завод, на котором работало 600 человек.