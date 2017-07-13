Источник: задержана сотрудница коммунальной организации, скрывшая прогул Мары Багдасарян

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудница ГБУ "Жилищник района Сокол" в Москве задержана за фальсификацию данных о присутствии на обязательных работах Мары Багдасарян, известной по скандалам с нарушением ПДД. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, специалист по кадрам была задержана накануне по представлению савеловского межрайонного прокурора.

"В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Женщину подозревают в том, что за вознаграждение она внесла в табель учета рабочего времени ложные сведения о присутствии на рабочем месте в ГБУ "Жилищник" 9 июня этого года гражданки Мары Багдасарян", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, мировой суд назначил Багдасарян административное наказание в виде 595 часов обязательных работ. Однако, по данным правоохранительных органов, она без уважительной причины не явилась на работу в ГБУ "Жилищник района Сокол". Суд приговорил Багдасарян к шести суткам административного ареста за уклонение от исполнения наказания.